iciHaïti - Éducation : Lancement d'un nouveau feuilleton radiophonique





Ce vendredi 28 avril, Pierre Josué Agénor Cadet, le Ministre de l’Éducation Nationale, en compagnie de l’Ambassadrice de France en Haïti, Elisabeth Beton Delegue, présidera la cérémonie de lancement d’un nouveau feuilleton radiophonique « le Trésor des Lamayotes ».



Ce feuilleton, une production du Ministère s’inscrit parmi les initiatives devant contribuer à un meilleur apprentissage de la langue française. Né d’un partenariat en mai 2015 entre le Ministère et l’Ambassade de France en Haïti, ce feuilleton relate les aventures de Zak et Nana, deux jeunes héros qui parcourent Haïti à la recherche d’un mystérieux trésor.



« Ce programme éducatif qui mélange le créole à l’apprentissage du français, vise à faire découvrir à son public des mots, expressions et proverbes français sur un mode ludique. L’objectif est, entre autres est de bousculer les clichés sur la langue française et de désacraliser son enseignement en témoignant que l’erreur est permise et qu’au-delà des règles de grammaire, la pratique décomplexée d’une langue permet sa maîtrise » indique le Ministère.



