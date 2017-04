iciHaïti - Diaspora : Projection spéciale du film Toussaint Louverture





Ayiti Images, en collaboration avec « Miami Book Fair » lance une nouvelle série de films « Books & Cinema » réalisés par des cinéastes haïtiens ou capturant un aspect authentique de la vie haïtienne, avec une projection spéciale du long métrage de Phlippe Niang « Toussaint Louverture ».



Comme autres partenaires contribuant à cette projection spéciale on peut citer « Kimberly Green Latin American », « Caribbean Center » à FIU et le Consulat Général d'Haïti de Miami « Ayiti Images offre une expérience exceptionnelle des films haïtiens et je ne suis pas peu fier de patronner une projection spéciale de Toussaint Louverture » a déclaré le Consul d’Haïti à Miami, Gandy Thomas.



Toussaint Louverture sera projeté le 5 mai 2017 à O Cinema Miami Shores, situé au 9806 NE 2nd Ave, Miami, FL 33138. à partir de 6:30 p.m.



Les billets sont à 16 dollars (admission générale), 13 dollars pour les étudiants et personnes âgées et gratuits pour les enfants de moins de 10 ans.



IH/ iciHaïti