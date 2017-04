iciHaïti - FLASH : Invitation à la Foire Agricole, Industrielle et Artisanale





Le Ministère de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural invite la population, les professionnels et les partenaires du Secteur Agricole en particulier, à la Foire Agricole, industrielle et artisanale qui se déroulera du samedi 29 avril au lundi 1er mai au Champ de Mars à Port-au-Prince.



La cérémonie d'ouverture se tiendra ce samedi à compter de 9h00 a.m. au Champ de Mars.



L'organisation de cette foire s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête de l'Agriculture et du Travail du 1er Mai 2017. C'est le moment pour le Gouvernement, les membres de la Société Civile, les agriculteurs et les travailleurs de contribuer à la valorisation de la production nationale et de porter une attention particulière à la paysannerie haïtienne et au monde rural.



Venez consommer en grand nombre, les produits agricoles durant cette Foire agricole. « Le Ministère de l'Agriculture souhaite une Bonne fête de l'Agriculture et du Travail au peuple haïtien. »



IH/ iciHaïti