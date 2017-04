iciHaïti - Commerce : La RD pourrait ouvrir son marché aux produits haïtiens





Jeudi au siège de la Chancellerie dominicaine à Santo-Domingo, à l’issue de la première réunion officielle des ministres des Affaires Étrangères Antonio Rodrigue (Haïti) et Miguel Vargas (République Dominicaine), le Chancelier dominicain a déclaré qu’au niveau du commerce et des investissements en Haïti les choses progressaient. Pour le commerce, il a été discuté la suppression de tous les types d’obstacles au commerce entre les deux pays et il a fait savoir au Chancelier haïtien, que son pays était prêt a faciliter l'exportation des produits d'Haïti vers la République Dominicaine.



« Ce matin, nous avons en effet discuté de la possibilité qu'Haïti puisse vendre des produits en République Dominicaine », a confirmé le Chancelier haïtien Antonio Rodrigue



SL/ iciHaïti