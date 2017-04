iciHaïti - Politique : Moïse inaugure la Foire agricole, industrielle et artisanale





Samedi au Champ de Mars, le Président Jovenel Moïse, accompagné du Premier Ministre Jack Guy Lafontant, a procédé à l’ouverture de la Foire agricole, industrielle et artisanale, qui se déroule du 29 avril au lundi 1er mai 2017.



La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs membres du Gouvernement, notamment Carmel André Béliard, le Ministre de l’Agriculture, Max Rodolphe Saint-Albin, le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales et Roosevelt Bellevue, le Ministre des Affaires sociales et du Travail.



Rappelons que la Foire agricole, industrielle et artisanale, se tient traditionnellement dans le cadre de la célébration de la fête de l’Agriculture et du Travail, le 1er mai http://www.icihaiti.com/article-20795-icihaiti-flash-invitation-a-la-foire-agricole-industrielle-et-artisanale.html Elle participe à la valorisation de la production nationale et constitue une fenêtre de promotion pour les agriculteurs et les travailleurs.



IH/ iciHaïti