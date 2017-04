iciHaïti - Politique : Réouverture des Presses Nationales





Limond Toussaint, le Ministre de la Culture et de la Communication, accompagné de Calvin Cadet, son Directeur Général de la Communication, a procédé cette semaine à la réouverture de l'imprimerie de l'Etat, les Presses Nationales.



Rappelons qu’en mars dernier les Presses Nationales avaient été avaient été fermées temporairement après avoir été victime d’actes de vandalisme et de vols http://www.haitilibre.com/article-20426-haiti-avis-actes-de-vandalisme-et-vols-aux-presses-nationales-d-haiti.html pour la durée de l’enquête.



Le Ministre Toussaint, a rappelé l'engagement du Directeur Général des Presses Nationales, Ronald Saint Jean, de faire de l'imprimerie de l'État une institution moderne et invité les employés à la collaboration en faisant preuve de responsabilité...



Le Directeur Saint Jean, a réitéré sa détermination à maintenir le cap et à travailler sans relâche dans les intérêts de cet unité autonome qui sous la tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication.



