iciHaïti - Politique : Nombre de passeports en production, une illusion de progrès





Jeudi dernier, Joseph Ciancuilli, le Directeur Général du service de l’immigration et de l’Emigration, s’est félicité de l’amélioration des services et de la production des passeports, annonçant que son service avait produit les 12 derniers mois 310,000 passeports sur les 379,000 demandes.



Rappelons que s’il y a lieu d’apprécier l’amélioration en terme de déconcentration à travers les centres de réception et de livraison de documents d’identité http://www.haitilibre.com/article-20110-haiti-politique-suivi-du-processus-de-delocalisation-des-services-de-passeports.html le niveau de production annoncée, même s’il est juste, n’a rien de remarquable pour être qualifié de progrès. Rappelons qu’en mars 2014 avait débuté le processus de renouvellement des équipements de production des passeports, ce qui avait déjà permis à l'époque, selon l’Ingénieur Lambert, de passer la production à plus de 300,000 passeports début 2015, http://www.haitilibre.com/article-10664-haiti-social-vers-une-augmentation-de-la-production-de-passeports.html



SL/ iciHaïti