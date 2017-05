iciHaïti - Technologie : «Discovery Education International» en Mission en Haïti





Dans le cadre d’un partenariat avec le Ministère de l’Éducation National, une équipe de « Discovery Education International » (une division de Discovery Channel), effectue une mission exploratoire en Haïti (1 au 3 mai), avec l’appui du Partenariat Mondial pour l’Éducation (PME), en vue de formaliser le renforcement et la modernisation du système éducatif haïtien dans le domaine des sciences et des nouvelles technologies pour l’utilisation des pédagogies interactives multimédia.



À cet effet, un « Atelier de travail autour des outils interactifs multimédias au service de la pédagogie » se tiendra mardi 2 mai à l’hôtel Royal Oasis à Pétion-Ville. La cérémonie d’ouverture sera présidée par le Ministre de l’Éducation, Pierre Josué Agénor Cadet, accompagné de Nesmy Manigat, Président du Comité finances, éthique, gouvernance et risques du PME et de Mme Kelli Campbell, Présidente de « Discovery Education International »



IH/ iciHaïti