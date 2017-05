iciHaïti - Politique : Réunion de travail autour de l’avant-projet de Loi organique du MENFP





La Commission chargée de la révision de l'avant-projet de Loi organique du Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) a fait un état des lieux du dossier avant d'engager les discussions avec plusieurs hauts cadres du Ministère et Maguy Durce la Directrice Générale de l'institut National de Formation Professionnelle (INFP, Cette réunion visait à faciliter le travail de réaménagement du texte en regard des besoins du système et de l'audit organisationnel du Ministère réalisé en mars 2016.



Mis à part l'avant-projet de loi organique, ont été présenté aux participants plusieurs projets de loi dont notamment : le Projet de Loi portant reconnaissance et validation des acquis de l'expérience professionnelle ; le Projet de Loi portant la réorganisation et la modernisation de la formation technique et professionnelle et le Projet de Loi cadre portant orientation du système éducatif haïtien.



À la demande de l'Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH), des responsables du Ministère participeront les 10 et 11 mai prochain à un atelier consacré aux avant-projets de lois organiques de plusieurs ministères.



IH/ S/ iciHaïti