iciHaïti - Santé : Le MICT soutien une clinique mobile à Port-au-Prince





Fednel Monchery, le Directeur Général du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, a effectué une visite de courtoisie dans la première circonscription de Port-au-Prince, pour apporter son soutien et celui du Ministère à la tenue d'une clinique mobile organisé dans la région.



Engagé personnellement dans les démarches, Monchery a aussi joué le rôle de facilitateur pour permettre à un groupe de médecins : généralistes, ORL et dentistes, venus de Havard, de tenir des consultations générales et spécifiques, au profit entre autres des populations de Solino et de Cité Soleil.



IH / iciHaïti