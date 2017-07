iciHaïti - Tourisme : Fête patronale de Notre Dame du Mont Carmel





Emilie Jessy Menos, la Ministre du Tourisme accompagnée du Secrétaire d’État à la Sécurité Publique, Ronsard Saint-Cyr a effectué une visite à Saut d’Eau dans le bas plateau central.



La visite de cette commune hautement touristique, visait à finaliser le plan touristique et sécuritaire en vue de la célébration de la Fête patronale de Notre Dame du Mont Carmel, un rendez-vous phare de la saison estivale, qui attire le 16 juillet de chaque année plusieurs milliers de visiteurs nationaux et internationaux.



À cet effet, la Ministre Menos et le le Secrétaire d’État Saint Cyr ont rencontré la Mairesse de Saut d’Eau à l’hôtel de ville de la commune afin d’avoir une idée du niveau d’avancement des préparatifs.



IH/ iciHaïti