iciHaïti - Digicel : Journée d’Orientation Professionnelle





Cette semaine, la Fondation Digicel, très impliquée dans le développement socio-éducatif d’Haïti, a organisé une journée d’Orientation Professionnelle à l’intention de 130 élèves du Collège Classique d'Haïti, située à Turgeau.



Les élèves ont été divisés en 7 groupes, pour leur faciliter l’assimilation des connaissances. Tour à tour, ils ont suivi des exposés sur différents choix de carrière possibles en Haïti et générateurs de revenus. De nombreux professionnels de la Digicel ainsi que des partenaires se sont transformés en formateurs pour cette journée afin d’expliquer aux élèves le contenu des champs d’études comme :



Éducation (système éducatif, éducation familiale) ;

Construction (génie civil, développement par l'urbanisme) ;

Santé (anesthésie et réanimation, recherche clinique et biologie, équipe médicale, pharmaceutique, radiologie, thérapie) ;

Hospitalité et Tourisme (hôtellerie, tourisme et restauration) ;

Sciences juridiques (droit pénal et privé) ;

Gestion (finance, ventes, marketing) ;

Technologie et Télécommunication.



Les présentations ont été portées sur les avantages et les inconvénients des champs d’études et des différents types de carrière, les différentes opportunités que recèle chaque domaine, les plus grands défis auxquels ils seront appelés à faire face ainsi que sur les préparations à faire maintenant pour s’assurer d’une profession dans un de ces domaines à l’avenir. Les élèves ont eu droit également à une petite démonstration des matériaux utilisés dans certaines professions « Nous croyons que cette activité a été bénéfique pour tous ces élèves qui doivent faire des choix plus éclairés sur leurs carrières dans un avenir proche », soutient Monsieur Occil Leonel, Directeur de l’école.



La Fondation Digicel en a profiter pour annoncer l’inauguration de sa 173ème école, située à Cholette, Mirebalais, qui bénéficie de 7 nouvelles salles de classes ainsi que d’un bloc sanitaire et d’un bloc administratif.



IH/ iciHaïti