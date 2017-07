iciHaïti - Politique : Vers la reconstruction de l'Hôtel de Ville de Port-au-Prince





En marge de l'Assemblée annuelle de l’Association International des Maires francophones (AIMF) et du Congrès des grandes Villes du Monde, qui a pris fin récemment à Montréal (Québec), le Maire de Port-au-Prince, Ralph Youri Chevry en a profité pour effectuer de nombreuses et fructueuses rencontres bilatérales qui se sont révélées très positives et prometteuses pour la Mairie de Port-au-Prince entre autres sur le problème des déchets, de l'environnement et des infrastructures urbaines de la capitale d’Haïti.



Outre ces multiples rencontres, il a eu un entretien très important avec la Mairesse de Paris (Présidente a.i. de I'AIMF) Anne Hidalgo, durant lequel ils ont initiés les premières négociations devant parvenir à terme à un accord tripartite entre la ville de Paris, la ville de Montréal et Port-au-Prince pour la reconstruction de l'Hôtel de Ville de la capitale, symbole de l'autorité municipale.



