iciHaïti - Tourisme : Lancement de la campagne «Zafè touris, se zafè tout moun»





Vendredi, Émilie Jessy Ménos, la Ministre du Tourisme à procédé au lancement d’une campagne autour du thème « Zafè touris, se zafè tout moun ».



Cette campagne qui se poursuivra jusqu’au mois de novembre, comprendra plusieurs phases et de nombreuses activités, vise à à sensibiliser la population à l’importance du tourisme et invite les tous les haïtiens à projeter une image positive du pays à se montrer hospitalier à l’égard des touristes qui ont choisi Haïti comme destination et des membres de la diaspora haïtienne notamment à l’occasion des Fêtes champêtres.



Pour la Ministre Ménos, le tourisme peut énormément apporter à l’économie du pays, assurant que toutes les mesures avaient été prise avec la Police Touristique (POLITOUR), pour assurer la sécurité des touristes tant nationaux qu'internationaux.



