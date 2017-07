iciHaïti - Justice : Conditions de détention, urgence d'agir





Dans le cadre du Programme de monitoring des prisons en Haïti, une délégation de l'Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH), a visité le Pénitencier National pour observer les conditions de détentions dans lesquelles vivent les détenus.



Selon les informations collectées par l’ICDH, 4,132 personnes étaient en détention au moment de leur visite dont 3,588 (87,02%] en situation de détention préventive prolongée.



Les détenus s’entassaient jusqu’à 80 dans une seule cellule, exposés à toutes sortes de maladies contagieuses. Par ailleurs, une centaine de détenus au Pénitencier National étaient atteints de troubles mentaux sans recevoir de soin et de prise en charge psychiatrique.



À l’issue de sa visite la délégation de l’ICDH recommande aux autorités concernées :



Mettre en place et en toute urgence un programme concret de lutte contre la détention préventive prolongée ;



Fournir plus de moyens budgétaires aux responsables de prisons afin d'améliorer les conditions de détentions des détenus (sanitaires, alimentation...) ;



Développer des activités psychosociales afin maintenir un équilibre psychologique et sociale chez les détenus ;



Développer les activités professionnelles afin de favoriser la réinsertion socioéconomique une fois sortir du milieu carcéral ;



Renforcer le centre médical en augmentant le personnel de santé (médecins, infirmières...) et en fournissant plus de médicaments correspondant aux différentes pathologies identifiées.



IH/ iciHaïti