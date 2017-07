iciHaïti - Économie : Le café de Panyol bientôt en magasins





Cette semaine dans les locaux de GIANT Super Market à Pétion-Ville, Mme Rosanne Auguste, la Présidente de la Fondation Dr Louis G. Lamothe (FLGL) a tenue une importante séance de travail avec l'agronome Gilbert Michel Jérôme, le représentant des Associations des planteurs de Panyol et Dany Abraham, le PDG de GIANT, autour de la commercialisation du Café de Panyol.



Cette rencontre a été l'occasion de faire l'état des lieux de la production du café, de l’organisation des agriculteurs à Panyol et d'explorer les moyens à mettre en œuvre la commercialisation du café produit dans cette localité à travers le circuit GIANT.



L'agronome Jérôme s'est engagé à œuvrer en faveur d'une fusion des associations en une Fédération pour faciliter le dialogue avec les fournisseurs.



De son côté Dany Abraham a informé avoir déjà travaillé sur un label et confirmé que le produit transformé portera le nom « Nan Panyol ». Tout le matériel doit être soumis la semaine prochaine pour validation par toutes les parties concernées dans le processus.



Le PDG de GIANT en a profité pour faire part de sa volonté de lancer le produit dans le courant du mois de Juillet à travers les succursales de GIANT Super Market.



Gilbert Michel Jérôme, de concert avec la section du développement agricole de la FLGL, doit travailler sur l'organisation de la transformation du café d'ici le 15 Juillet au plus tard.



IH/ iciHaïti