iciHaïti - Sécurité : La RD renforce ses contrôles contre la traite d'haïtiens





Dans le cadre de la lutte contre la traite de personnes en provenance d'Haïti, le Corps spécialisés de Sécurité aux Frontières (CESFRONT) et les services dominicains d'immigration ont renforcé leurs contrôles à la frontière.



La semaine dernière, dans le cadre d’une opération conjointe, les membres du CESFRONT et les inspecteurs de l'immigration ont découvert et interpellé dans un résidence à Dajabon, 41 haïtiens (14 enfants,16 femmes et 11 hommes) en attente d’être transférés à Santiago et vers d’autres villes, pour mendier dans les rues pour le compte d'organisations criminelles. Lors de cette opération deux dominicains soupçonnés de diriger un réseau de traite d’haïtien ont été arrêté.



Les ressortissants haïtiens ont été rapatriés en Haïti et les deux dominicains ont été mis à la disposition du ministère public.



