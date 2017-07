iciHaïti - Politique : Comité de crise à l’École Nationale de Géologie Appliquée





Suite aux revendications et manifestation des étudiants de l’École Nationale de Géologie Appliquée (ENGA) http://www.haitilibre.com/article-20711-haiti-education-crise-a-l-enga-le-ministere-propose-des-solutions.html , Josué Agénor Cadet, le Ministre de l’Éducation Nationale et le Sénateur et Professeur Patrice Dumont, ont formé un Comité de Crise à l’ENGA, dans le cadre d’un accord intervenu entre toutes les parties concernées en juin dernier,



Ce Comité a pour mission de travailler à trouver un local adéquat à l’ENGA dans un délai raisonnable, relancer les activités administratives et académiques, prendre des mesures urgentes en vue de permettre aux étudiants de boucler la première session novembre-mars, rattraper la session avril-juillet et en général encadrer les activités académiques des étudiants jusqu’à la rentrée 2017-2018.



Membres du Comité de crise :

- Sénateur Patrice Dumont, facilitateur ;

- Sénateur Francenet Dénius, facilitateur ;

- Ingénieur géologue Claude Prépetit, facilitateur ;

- Lourdes Edith Joseph, Représentant du Ministre ;

- Adler Camilus, Représentant du Ministre ;

- Samuel Généa, Représentant des professeurs de l’ENGA ;

- New Santa Wathoo Mérisca, Représentant des étudiants de l’ENGA ;

- Onondo Fleury, Représentant des étudiants de l’ENGA.



À ce Comité, on doit adjoindre le Directeur de l’ENGA qui sera nommé incessamment par le Ministère, conformément aux normes de la Fonction Publique.



IH/ iciHaïti