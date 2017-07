iciHaïti - RD : Retour volontaire de coupeurs de canne haïtiens





Au cours du mois de juin 2017, la Direction Générale des Migrations (DGM) en République Dominicaine, informe avoir remit aux autorités haïtiennes au poste frontière de Jimani, 323 coupeurs de canne haïtiens qui ont décidé de retourner volontairement en Haïti, après avoir terminé leur contrat comme journalier à Barahona.



Sur les instructions du Lieutenant-Général Maximo William Muñoz Delgado, Directeur de l'immigration et avec la médiation de la « Consorcio Azucarero Barahona » 7 autobus ont été mis à la disposition de ces travailleurs et un camion pour le transport de leurs effets personnels.



Le retour en Haïti a été fait en coordination avec les autorités haïtiennes, la DGM et l'armée de la République Dominicaine (ERD).



