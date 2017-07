iciHaïti - Canada : Avocats sans Frontière offre son aide au Ministre de la Justice





Vendredi, une délégation des Avocats sans Frontières Canada (ASFC) conduite par Me. Réjean Côté, a eu une importante réunion avec Heidi Fortuné, le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP), autour de la nécessité d'instituer une coopération entre les deux entités.



La délégation d’ASFC s'est dite prête à accompagner le Ministère dans sa mission visant à répondre à la demande de justice, exprimée par la population, en particulier les couches les plus vulnérables de la société. À cet effet, Avocats sans Frontières Canada a proposé de lancer pour les 4 derniers mois de 2017 un programme d’assistance en Haiti, dans le cadre d'un partenariat avec des institutions haïtiennes œuvrant dans le secteur de la justice dont le Ministère, le Barreau de Port au Prince et l'Office de Protection du Citoyen.



IH/ iciHaïti