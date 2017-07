iciHaïti - Sécurité : Le Chili a complété son retrait d'Haïti





Le navire « LSDH-91 Sargento Aldea » a quitté le Cap-Haïtien le 29 juin pour le Chili avec le dernier contingent de 55 soldats et les équipements des forces armées déployées depuis 2004 dans le cadre de la Mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti (Minustah).



Le LSDH-91 a chargé en Haïti quelques 629 tonnes de marchandises (586 tonnes au Cap-Haïtien et 43 tonnes à Port-au-Prince), composé de 91 véhicules, dont des véhicules de transport de troupes blindé « Famae Mowag Piraña 6x6 » des camions militaires Mercedes-Benz 1017A et Kia KM 250, des véhicules légers, camionnettes et remorques, ainsi que 15 conteneurs d’armes, de systèmes de communication, d’équipements médicaux et de vêtements appartenant à l'armée, marine, armée de l'air et au chefs d'État-major interarmées (Estado Mayor Conjunto - EMCO). Au finale ont été chargé.



Le « Sargento Aldea » a réalisé une escale opérationnelle le 1 et 2 Juillet au Panama et devrait arriver à Valparaiso au Chili le 15 Juillet prochain.



SL/ iciHaïti