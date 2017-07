iciHaïti - Anse à Veau : Réunion de la Cellule de Coordination de la Caravane du changement





Lundi. la Cellule de Coordination de la Caravane du changement a rencontré les Directions sectorielles du Sud en présence du Député Wilner Guervil d'Anse à Veau, dans le but de les informer de l'Opération de la Caravane « Coup de poing » http://www.haitilibre.com/article-21378-haiti-grand-sud-une-caravane-du-changement-de-3-5-milliards-de-gdes.html



La cellule était représentée par l'ingénieur-agronome Thomas Jacques, l'ingénieur Jean-Robert Jean-Noël, l'ingénieur-agronome Jean-Willy Jean-Baptiste, et les Directions départementales par M. Cham Duquella du MTPTC, M. Cheulher Jean-Marc du Ministère de l’Environnement, Gauthier Clifford du Ministère de la Santé, Moïse Elancié du Ministère de l’Agriculture et le Délégué Départemental, Max Serge Daniel .



Si dans l'Artibonite, l'Organisme du Développement de la Vallée de l'Artibonite (ODVA) a été la structure d'exécution de la Caravane, dans le Sud, ce sont les Directeurs départementaux de chaque secteur qui prendront charge les actions définies.



La Caravane du changement dans le Grand Sud, qui se déroulera sur 90 jours s’articulera autour des axes suivants :



1) Réhabilitation des pistes rurales ;

2) Maîtrise et valorisation de l'eau ;

3) Arboculture fruitière et forestière ;

4) Culture vivrière ;

5) Pêche et l'Aquaculture ;

6) Production et santé animale ;

7) Habitat ;

8) Santé publique ;

9) Eau Potable ;

10) Valorisation de l'énergie.



Après la rencontre de ce lundi 3 Juillet, les Directeurs Départementaux vont pouvoir préparer les actions du programme. Un Plan d'opération détaillé sera soumis par les Directeurs dès Jeudi 6 juillet.



Le Député Guervil, s'est porté volontaire pour préparer la prochaine réunion de la Cellule de coordination avec les Directions départementales des Nippes.



IH/ iciHaïti