iciHaïti - FLASH : 2ème Édition du Festival de théâtre «En lisant» (Programme)





Cette année, pour sa 2ème Édition, le Festival « En Lisant » a choisi de promouvoir des œuvres du théâtre de l’Absurde. 6 pièces seront présentées au cours du festival, du 6 au 16 juillet 2017, ainsi que des lecture-spectacles, des conférence-débats, des causeries, des ateliers de formation : Lire et jouer l’absurde et une projection de film. Un festival qui présente un courant théâtral qui a voulu donner une réponse à l’incompréhension et à la barbarie orchestrées par la seconde guerre mondiale.



Pour cette édition, la portée sociale des œuvres a été déterminante dans le choix des spectacles retenus. Si dans « Kavalye Polka », « Premier amour » et « En attendant Godot », le spectateur est invité à questionner l’insertion sociale, dans d’autres œuvres comme « Les bonnes », « Temps mort », proposent une lecture de la notion de justice. Quant à « La leçon », elle dénonce l’abrutissement, voire l’anéantissement, provoqué par une pédagogie inadaptée et inappropriée.



Rappelons que la troupe de théâtre Brigade d’Intervention Théâtrale (BIT-Haïti) dont l’un des objectifs est de promouvoir la dramaturgie contemporaine s’est fixée pour mission d’organiser annuellement le Festival « En lisant » afin de faire découvrir au public haïtien les œuvres majeures des auteurs contemporains.



Programme des spectacles :

« Temps Mort » de Michel Philippe Lerebours



Dans une mégapole, un chirurgien-dentiste peine à s’adapter à son horaire de travail. Pour accommoder sa vie antérieure à sa nouvelle vie, il fit venir un coq « zenga », symbole fort de ces petits matins passés sur la terre natale. Mais, c’était sans compter avec la Société Protectrice des Animaux.



7 juillet - 7h00 p.m.TONNELLE de FOKAL - entrée libre dans la limite des places disponibles

8 juillet - 7h00 p.m. - IFH : entrée libre



« La leçon » d’Eugène Ionesco



Afin d’obtenir son Doctorat Total, une jeune bachelière est accueilli par un vieux professeur pour une leçon particulière. A mesure que la leçon progresse, un dialogue de sourd s’installe entre le professeur et son élève. Et ceci malgré les avertissements répétés, de Marie, la bonne…



10 juillet - 6h00 p.m. – Salle FOKAL UNESCO - entrée sur invitation

11 juillet - 7h00 p.m. – IFH – entrée libre



« Les bonnes » de Jean Genet



Deux sœurs, deux bonnes, et l’éternelle révolte contre l’establishment incarné par le couple Monsieur-Madame. Une lutte acharnée, violente et passionnée s’ensuit… Mais comment éviter le tragique quand toute victoire ne peut être que symbolique ?



12 et 13 juillet - 6h00 p.m. – Salle FOKAL UNESCO entrée sur invitation



« Premier amour » de Samuel Beckett

Suite à la mort de son père, un jeune bourgeois est contraint de laisser le toit familial. Délaissé par les siens, il se réfugie dans un cimetière, le cimetière de son père, comme il plaît à l’appeler. Dans ce haut lieu de silence et de mémoire, là où il se croyait à l’abri de toute humanité… et pourtant il rencontre l’amour, son premier amour.



14 et 15 juillet - 7h00 p.m. – JARDINS DE FOKAL entrée libre dans la limite des places disponibles



Lectures-Spectacles :

« En attendant Godot » de Samuel Beckett

Sur une route déserte, à proximité d’un arbre, deux marginaux, Vladimir et Estragon, attendent un inconnu, Godot, qui ne viendra jamais…



« L’étranger » d’Albert Camus

L’Étranger est le récit d’une existence, celle de Meursault, qui vit à Alger, indifférent à ceux qui l’entourent, à Marie qui l’aime, comme au décès de sa mère, étranger à lui-même dans une vie marquée par l’absence de passion. Meurtrier d’un Arabe qui, pense-t-il, le menaçait, Meursault est jeté en prison, et dans l’attente de son jugement, réfléchit lucidement à sa condition. Sa vie passée, son geste assassin et son procès ne lui semblent que l’inévitable enchaînement de l’absurdité de l’existence à laquelle l’homme ne peut rien espérer opposer d’autre que l’absurdité de ses actes. Condamné à mort, Meursault persiste dans son obstination et ne s’émeut pas de la sentence inéluctable.



Conférences et causeries :

Cette année le festival En lisant propose une conférence-débat de lancement sous le thème : Héritage du théâtre de l’absurde dans la dramaturgie contemporaine avec Medhi Chalmers, Marc Exavier et Webert Charles et une conférence de clôture sur le thème : Les chansons de l’après-guerre avec Delide Joseph , Aly Acacia et Roland Léonard. Le festival propose également deux causeries aux membres de la bibliothèque Monique Calixte (BMC) : « Opposer Anouilh au théâtre de l’absurde », avec l’écrivain James Pubien ; « Autour de L’hommerie » avec Jasmuel Andri et Ces deux causeries seront modérées par Websder Corneille.



Conférence-Débat :

« Héritage du théâtre dans la dramaturgie contemporaine »

Avec les professeurs Medhi Chalmers et Marc Exavier - Modérateur : Wébert Charles



6 juillet - 5h00 p.m. - SALLE FOKAL-UNESCO – entrée libre

16 juillet - 6h00 p.m. RAPADOU BAR - Conférence (soirée de clôture du festival) – entrée libre



« Les vieux »

Conférence-débat sur les chansons de l’après-guerre

avec Aly Acacia et Delide Joseph - Modérateur Roland Léonard



Causeries à la BMC :

8 juillet - 2h00 p.m. – réservé aux membres de la bibliothèque

« Opposer Anouilh au théâtre de l’absurde »

avec l’écrivain James Pubien - Modérateur : Websder Corneille

14 juillet - 2h00 p.m. - « Autour de L’hommerie » – réservé aux membres de la bibliothèque

avec Jasmuel Andri - - Modérateur : Websder Corneille



Projection de film :

4 juillet - 7 h pm – IFH - « Mr Klein », réalisé par Joseph Losey 1976, 123 mn, France-Italie,

Paris, en 1942. Robert Klein est un trafiquant peu scrupuleux qui s'est enrichi sous l'occupation allemande, en rachetant à bas prix les biens des Juifs spoliés. Alors qu'il reconduit sans ménagement un client, il trouve sur le seuil de sa porte un journal, «Informations juives», envoyé à son nom et à son adresse. Intrigué, monsieur Klein se rend au bureau du journal, puis à la préfecture de police. Partout, il retrouve son nom. Poursuivant son enquête, il découvre que le Robert Klein en question est en fait un homonyme, disparu depuis peu. Décidé à le retrouver pour justifier sa propre identité, Robert doit s'enfuir pour échapper à la Gestapo...



Atelier :

10h00 à midi du 10 au 15 juillet à l’IFH

Le comédien Staloff Tropfort anime un atelier sur « En attendant Godot » de Samuel Beckett

Sur inscription à l’adresse : festivalenlisanthaiti@gmail.com



Les scène du Festival :

Pour cette édition, comme pour la précédente, les scènes varient d’une activité à une autre, en extérieur ou en salle. Les scènes ouvertes ou tout public : ce sont les scènes d’accès libre, dans la limite des places disponibles.



La salle Unesco de la Fokal - 143 avenue Christophe (entrée sur invitation à retirer à l’accueil de la FOKAL)

La tonnelle de FOKAL – entrée libre

L’IFH, 99 avenue Lamartinière, Bois Verna – entrée libre

Le restaurant Rapadou (5, rue Charles Jeanty) – entrée libre



