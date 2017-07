iciHaïti - Diaspora : Mots de sympathie de l’Ambassade d’Haïti au Canada





L'Ambassade d'Haïti au Canada salue la disparition prématurée de l'illustre poète Claude C. Pierre



« Poète, professeur d’université et membre de l’« Akademi kreyol ayisyen » (AKA), M. Pierre est décédé au Canada, des suites d’une pathologie rare. Il est l’auteur de 9 recueils de poésie et a collaboré à divers collectifs, revues et anthologies en Haïti comme au Canada. Il a été un fervent défenseur de la langue créole et a ainsi contribué à l’avancement des travaux linguistiques et littéraires consacrés aux langues et cultures créoles.



L’Ambassade d’Haïti au Canada présente ses condoléances à sa famille, à ses proches amis, aux mondes littéraire et universitaire ainsi qu’aux membres de l’« Akademi kreyol ayisyen », profondément touchés par cette perte. »



Informations relatives aux deux événements qui auront lieu en l'honneur de Claude Pierre :



Vendredi 7 juillet :

19h30 - 21h30 : Soirée culturelle



Holiday Inn Ottawa Est

1199 Joseph Cyr, Ottawa, ON

Salle Mackenzie

La famille recevra les salutations à partir de 18h30.



Samedi 8 juillet :

10h00 - 11h00 : Célébration religieuse



Église Sainte-Marie

4831, chemin Innes

Orléans, ON

La famille recevra les salutations à partir de 9h00.



