iciHaïti - Justice : Arrestation humiliante, 6 policiers en isolement





Suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de la vidéo de l’arrestation brutale et humiliante en juin dernier de Nickenson Rémy et de Jean Wisky Emile, accusés du viol d’une jeune fille de 17 ans http://www.haitilibre.com/article-21316-haiti-flash-arrestation-brutale-et-degradante-de-deux-violeurs.html l’Inspection Générale de la Police Nationale d'Haïti (IGPNH) a placé en isolement 4 policiers du commissariat de Pétion-ville (incluant le Chef de poste) et 2 employés civils de la PNH impliqués dans ces actes dégradants.



« Il s’agit d’une affaire d'une extrême gravité quand des policiers, chargés de faire appliquer la loi, se mettent à violer les principes fondamentaux des droits humains » a déplore le Commissaire divisionnaire Marc Wilkens Jean ajoutant « Même un criminel doit être traité avec dignité et respect », rappelant que le code de déontologie est là pour garantir une bonne image de la PNH. il a promis de sévir avec la dernière rigueur contre ces policiers qui ont eu un comportement déviant qui ont terni l’image de la PNH.



IH/ iciHaïti