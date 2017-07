iciHaïti - Social : Célébration de la journée internationale des Coopératives





Dans le cadre de la journée internationale des coopératives, le Conseil National des Coopératives (CNC), de concert avec ses partenaires, a célébré à Petite Rivière de l’Artibonite cette journée autour du thème retenu cette année par les Nations Unies « Les coopératives agissent pour que personne ne soit laissé de côté ».



Manel Castel, le Président de l’Association nationale des Caisses populaires haïtiennes (ANACAPH), a souligner que « [...] le thème retenu, revêt une importance capitale pour Haïti. En effet, pour arriver à cette inclusion tant souhaitée, il faut un changement de comportement du côté des dirigeants des coopératives haïtiennes, notamment des caisses populaires. Il faut établir également un climat de confiance en agissant comme des acteurs et non comme des concurrents ».



Dans son intervention, Frantz Prinvil, le Directeur Général du CNC souligné la nécessité de renforcer le mouvement coopératif en Haïti où plus de la moitié de la population vit dans la pauvreté. Il a invité les coopératives haïtiennes à sortir du cercle fermé de coopérative d’épargne et de crédit pour élargir leur champ d’action vers d’autres domaines d’activités qui sont en pleine expansion dans le pays.



IH/ iciHaïti