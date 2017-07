iciHaïti - Politique : Moïse en visite d’inspection au CNE de Tabarre





Jeudi, le Président Jovenel Moïse, accompagné par le Président de la Commission de Renforcement et de Restructuration du Centre National des Équipements, Kineton Louis a effectué une visite au Centre National des Équipements (CNE), situés à Tabarre, en vue de constater l'état d'avancement des travaux de réparation des équipements lourds.



Par cette visite, le Chef de l'Etat voulait s'assurer que les moyens adéquats en terme de matériels et de ressources humaines seront mis à la disposition de la Caravane du Changement en vue de donner les résultats attendus au profit des populations du grand Sud et du reste du pays.



IJ/ iciHaïti