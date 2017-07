iciHaïti - Politique : Rappel du Ministère de l'Intérieur aux nouveaux élus locaux





Cette semaine, le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales a salué la prise de fonction des membres des Conseils d’Administration des Sections Communales (CASEC), de l’Administration des Sections Communales (ASEC) et des Délégués de Ville (DV), issus des dernières élections locales, tout en les exhortant à se mettre rapidement au travail en vue d'accompagner les collectivités dans l'élaboration, la réalisation et la gestion des tâches relevant de leur fonction dans les limites de leurs attributions, pour une cohabitation harmonieuse et profitable des différents pouvoirs de l'État.



Le Ministère a pris l’engagement de continuer à accompagner et à encadrer les autorités locales tout au long de leur mandat, annonçant que des rencontres et formations sont prévues pour renforcer leur capacité, en leur fournissant les outils administratifs et techniques, devant leur permettre d'être plus efficaces.



Le Ministère a réitèré également sa volonté de continuer à travailler en vue de mettre en place des Collectivités responsables, critère indispensable pour engager définitivement le pays sur la voie du développement durable.



IH/ S/ iciHaïti