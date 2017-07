iciHaïti - FLASH : Guyane Française, Passeport prêt...





Le Consulat d’Haïti en Guyane Française, informe la communauté haïtienne de Guyane, que les passeports des mois de mars, avril et mai 2017 sont maintenant disponibles au Consulat.



Le Consulat remercie les requérants de leur patience et leur demande de bien vouloir passer du lundi au vendredi de 8h00 à 13h00 et le samedi de 9h00 à midi, avec leur reçu et leur ancien passeport pour la récupérer leur nouveau livret de voyage.



