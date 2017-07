iciHaïti - Social : 100 familles d’Anse du Clerc découvrent l’énergie solaire





Afin de connecter une centaine de familles du village des pêcheurs à Anse du Clerc avec l'énergie solaire, la Fondation Dr Louis G. Lamothe (FLGL) a reçu l'aide solidaire des compagnons de PÉGÉ en Guadeloupe qui sont venu avec container de matériels d'énergie solaire, mis gracieusement à la disposition de la FLGL au bénéfice des habitants d'Anse du Clerc.



Grâce à ce don, une centaine de familles du village d'Anse du Clerc recevra un kit solaire pouvant lui permettre, non seulement d'éclairer sa maison, mais aussi de recharger son téléphone et sa radio, un geste généreux des Compagnons de PÉGÉ qui va transformer le quotidien de la communauté du village de pêcheurs.



La FLGL remercie les Compagnons de PÉGÉ en particulier Arel, Botino Olivier, Christophe, Élisa, Élodie, Éric, Valentin, Jack, Lucas, Mathis, Maurice, Robert, Vincent, qui ont investi leur temps, leur énergie et surtout leur amour pour changer la vie de la communauté d'Anse du Clerc.



IH/ iciHaïti