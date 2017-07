iciHaïti - Politique : «Agriculture de la santé publique»





Le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de la Santé Publique en collaboration avec le Bureau de l’Ordonnateur National (BONFED) et la Délégation de l’Union Européenne à travers le Programme ESTP 2013, ont tenu cette semaine un atelier sur « L’Agriculture de la Santé Publique » à l’Hôtel Montana.



Cet atelier consistait à faire une mise en contexte de la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (en réponse directe à la malnutrition en Haïti) en passant par un inventaire des espèces à forte potentialité nutritionnelle par département, programmes et productions agricoles, et enfin, à la proposition d’une solution durable par l’intégration d’un nouveau concept « Agriculture – Nutrition ».



IH/ iciHaïti