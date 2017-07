iciHaïti - Économie : Panyol aimerait exporter son café





Vendredi, la Fondation Dr Louis G. Lamothe (FLGL) a organisé à son bureau de Pétion-Ville, une importante séance de travail avec des représentants d'organisations de planteurs et Wiener Douglas le Responsable de Café Sélécto, autour de la production et la commercialisation du café produit à Panyol (Kenscoff).



Cette réunion a permis de discuter des moyens à mettre en œuvre pour améliorer la qualité du café de Panyol afin qu'il puisse être exporté. En ce sens, Wiener Douglas a insisté sur la nécessité de permettre aux agriculteurs de Panyol de bénéficier de séances de formation afin d'améliorer leur performance. Il s’est entendu avec les représentants d'organisations de planteurs, pour effecteur une visite de terrain à Thiotte, dans le Sud-Est, afin de leur faire prendre connaissance avec les techniques des planteurs de café de cette région, réputés pour leur savoir-faire.



Par ailleurs, Wiener Douglas a rappelé que le café de Panyol sera vendu en magasin dans le circuit de Giant Super Market http://www.icihaiti.com/article-21403-icihaiti-economie-le-cafe-de-panyol-bientot-en-magasins.html avec l'inscription des effigies de Café Sélécto et de la FLGL.



IH/ iciHaïti