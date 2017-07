iciHaïti - Politique : Formation continue pour les employés du MHAVE





Depuis son arrivée à la tête du Ministère des Haïtiens Vivant à l’Étranger (MHAVE), la Ministre Stéphanie Auguste a fait du perfectionnement par la formation continue des cadres, l’une de ses priorités. À cet effet, la Ministre Auguste a organisé eux journées de formation à l’intention d’une trentaine de cadres du Ministère en présence Yolette Mengual, la Directrice générale du MAHVE.



Dans ses propos la Ministre Auguste a souligné que cette formation visait à former et à informer les employés de la fonction publique sur leurs rôles et responsabilités et invité les participants à accorder une attention soutenue à cette formation.



Monsieur Elie Jean Philippe, Madame Ann-Elise Loui-Juste et Madame Marie Margarette Chéry, tous 3, cadres de a l'Office de Management des Ressources Humaines (OMRH), ont animé ces deux jours de formation.



IH/ iciHaïti