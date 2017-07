iciHaïti - Diaspora : 100 ans du Lions Club International





Lors que la célébration du centenaire du «Lions Club International» à Chicago, à laquelle participaient une délégation venue d’Haïti, Lesly Condé, le Consul Général d’Haïti à Chicago a délivré un message que nous vous invitons à partager :



Message du Consul Condé :

« Je suis ravi et extrêmement fier d'être parmi vous pour participer à une partie des célébrations du centenaire du Club des Lions. C'est une précieuse occasion pour moi de revoir des visages familiers de compatriotes que j'ai toujours admirés et respectés. Il m'incombe, par ailleurs, de vous souhaiter à tous la bienvenue dans la belle ville de Jean-Baptiste Pointe DuSable.



Je dois d'abord remercier le Docteur Ludovic Comeau qui a eu la bonté de m'inviter à être en votre prestigieuse compagnie, participer à ce beau rassemblement et de côtoyer M. William Éliacin qui dirige depuis plus de 30 ans la section Haïti du Club des Lions. C'est avec un orgueil incommensurable que je peux faire allusion au fait que nous sommes, tous deux, originaires de la même région.



Le Club des Lions est désormais centenaire. Cela signifie qu'il accomplit depuis 100 ans un travail dont bénéficient plusieurs personnes et naturellement plusieurs compatriotes. Je sais que vous êtes tous fiers d'appartenir au Club des Lions. Personnellement, je suis très impressionné par la noblesse et l'altruisme que dégage sa vocation. Il y a des centenaires qui méritent d'être célébrés, celui-ci en est un et croyez-moi quand je vous dis que je suis très content d'être parmi vous.



Il ne me reste qu'à vous souhaiter encore une fois la bienvenue, et à vous remercier de m'avoir si chaleureusement accueilli parmi vous. À la section Haïti du prestigieux Club des Lions, je souhaite un succès sans cesse croissant.



Merci.

Lesly Condé, Consul Général d’Haïti »



IH/ iciHaïti