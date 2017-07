iciHaïti - Politique : Formation à distance des enseignants





Une séance de travail entre Pierre Josué Agénor Cadet, le Ministre de l’Éducation Nationale (MENFP), des cadres du Ministère et une délégation de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), s’est tenue autour de l'Initiative Francophone pour la formation à Distance des Maîtres (IFADEM).



Les actions de coopération entre Haïti et l'OIF ont été passées en revue au cours des échanges notamment concernant l'IFADEM qui a bénéficié à quelques 1,600 enseignants et dont l'expérimentation arrive à terme en Haïti et qui doit conduire à d'autres projets complémentaires entre l'OIF et le Ministère au profit des enseignants.



Rappelons que 16 pays sont actuellement bénéficiaires de l'IFADEM, qui concernait au départ seulement 4 pays dont Haïti. Les représentants de l'OIF dont le Directeur du bureau régional en Haïti ont confirmé leur volonté de continuer à apporter leur soutien à Haïti et souhaité accélérer les dernières étapes à boucler dans le cadre du Projet.



Le Ministre Cadet a salué le partenariat avec l'OIF au profit des enseignants haïtiens et s’est dit déterminé à avancer pour la mise en œuvre d'autres étapes dans le cadre de cette coopération.



IH/ S/ iciHaïti