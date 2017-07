iciHaïti - Politique : La Sénatrice du Nord, reçoit l'Ambassadrice du Panama





Vendredi, l'Ambassadrice du Panama accrédité à Port-au-Prince, Xiomara Pérez Rodriguez a répondu positivement à l'invitation de la Sénatrice du Nord, Dieudonne Luma Étienne en se rendant au Cap-Haïtien.



Cette première visite historique dans la deuxième ville du pays, s’inscrit dans la perspective de resserrer les liens qui existent entre les deux pays. Mme Xiomara Pérez Rodriguez en a profité pour visiter le bureau de la Sénatrice Luma et échanger sur certains sujets comme le commerce, l'entrepreneuriat et le tourisme.



Notons que la Sénatrice Luma ne ménage pas ses efforts et ne cesse de multiplier ses contacts dans le processus de la reconstruction du Nord pour en faire une véritable destination touristique source de développement socio-économique tant attendu.



IH/ iciHaïti