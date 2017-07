iciHaïti - USA : Départs des «Youth Ambassadors» 2017





Mardi, un groupe mixte composé de jeunes filles et garçons, âgés entre 15 à 18 ans, originaires de diverses régions d’Haïti, ont laissé le pays pour participer au programme « Youth Ambassadors 2017 ». Ce programme qui se tient aux États-Unis pendant trois semaines est organisé par « Global Potential » sous les auspices du Bureau des Affaires Educatives et Culturelles de l’Ambassade des États-Unis à Port-au-Prince.



Au cours de ce programme, haïtiens et américains auront l’occasion d’acquérir les connaissances fondamentales et les compétences qui leur permettront d’interagir de manière positive et consistante avec la communauté mondiale. Plus important encore, le programme renforcera leur capacité de leadership.



Ces échanges internationaux peuvent favoriser le développement personnel profond de l’individu et le leadership de groupe et peuvent également susciter un engagement au civisme et à la citoyenneté mondiale tout au long de leur vie.



Le Bureau des Affaires Publiques leur souhaite bonne chance dans leur nouvelle aventure !



IH/ iciHaïti