iciHaïti - Sécurité : La Loterie de l’État victime de vandalisme





Dans une note datée de mardi 11 juillet, la Loterie de l’État Haïtien (LEH) condamne fermement les actes de vandalisme perpétrés par des individus mal intentionnés et non identifiés, le jeudi 6 juillet contre les locaux de son institution situé à Pacot (Port-au-Prince).



La LEH, qui qualifie cet acte de criminel, estime qu’il traduit sans doute un état de dégradation des valeurs morales de notre société et sollicite le concours de tous les acteurs étatiques impliqués dans le maintien de l’ordre afin de l’aider à accomplir pleinement sa mission.



La Direction Générale de la LEH lance une mise en garde contre tous ceux qui entendent entraver la bonne marche de l’institution qui est l’organe régulateur des jeux de hasard en Haïti, selon la loi du 28 mars 1958.



