iciHaïti - Culture : «Ayiti Bon Bagay» au Québec...

Dans le cadre des samedis internationaux du Village au Pied-du-Courant, une rencontre s’est tenue au Consulat Général d’Haïti à Montréal en vue de planifier la deuxième participation d’Haïti à cette Grande manifestation culturelle qui aura lieu le samedi 19 Août 2017. Le thème retenu par les organisateurs cette année est « Ayiti Bon Bagay »



Participaient aux discussions entre autres : les Responsables de Programmation du Village au Pied-du-Courant, Maxime Bragoli et Madame Gaël Aguiar et le Consul Général d’Haïti à Montréal Justin Viard.



La participation d’Haïti à cet évènement permettra à la communauté montréalaise de mieux découvrir et comprendre la culture haïtienne et à aux haïtiens de la diaspora de projeter une image positive d’Haïti pour inciter les Québécois à visiter davantage notre Haïti Chéri.



