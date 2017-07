iciHaïti - Culture : Première Édition de «Danse en Folie»





15 Groupes de danse ont officiellement confirmé leur participation à la Première Édition de « Danse en Folie » qui se tiendra dans le cadre de la Journée Internationale de la Jeunesse le 12 août prochain au « Shooters Bar and Grill » (Local Royal Haitian Hotel-Fontamara 43) à partir de 4h00 de l'après-midi.



Il s'agit des Groupes : Satellite Dance, Extase Dance, DJUMBA Dance, Sky Dance, Let's Dance Haïti, Stancool Dance, Haïtian Michael, Cool Dance, Team success Dance, Loubenchy Sanzo, Team 3 FFF, Djoulie Dance, ADEN, C-JIT, Flament Rose et Dreams Dance.



Tous les styles de danse seront représentés à « Danse en Folie » pour illustrer ce phénomène culturel.



De plus, « Weekend Kasepri » sera à « Danse en Folie » pour vous offrir un ensemble de produits et d'articles de tout genre à bas prix, a confirmé Yvenson Franck, Président de l'Initiative des Volontaires Engagés pour le Changement (IVEC).



Un rendez-vous à ne pas manquer à inscrire à votre agenda.



IH/ TB/ iciHaïti