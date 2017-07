iciHaïti - Économie : Programmes d’accompagnement aux MPME





Ce vendredi 14 juillet, dans le cadre de sa stratégie nationale d’appui à la création et au développement des entreprises le Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI) organise au Centre de Convention de la Banque de la République d’Haïti (BRH), une matinée de réseautage et de présentation des différents programmes d’accompagnement aux Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) notamment :



- Programme de Soutien aux Micro Entreprises (PSME) ;

- Programme accélérateur d’Entreprises ;

- Programme de Service d’Aide aux Entreprises et de Formation (SAEF) ;

- Programme des Micro Parcs Industriels.



Cette matinée réunira essentiellement des entrepreneurs haïtiens accompagnés par le Ministère et évoluant dans le domaine de l’agro-industrie, l’artisanat, la pêche, la manufacture et d’autres activités susceptibles de dynamiser l’économie nationale. D’autres professionnels du secteur privé et public partageant la vision du MCI y participeront également.



IH/ iciHaïti