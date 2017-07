iciHaïti - FLASH : Arrestations et déportations de plus de 400 haïtiens à Pedernales





Jeudi au poste frontière de Pedernales, dans le Sud-Ouest de la République Dominicaine, les autorités de l'immigration et les militaires du Corps spécialisé de Sécurité aux frontières (CESFRONT) ont arrêté et retourné en Haïti en quelques heures, plus de 400 haïtiens illégaux sur le territoire dominicain.



Dans les premières heures du matin, les forces dominicaines avaient commencé à saisir : cigarettes, whisky, boissons énergisantes, clairin, riz, bière Prestige etc,,, à des commerçants haïtiens en situation migratoire irrégulière qui se livraient au commerce de marchandises de contrebande.



Les autorités ont également saisit 19 motos de dominicain qui transportaient des haïtiens illégaux à différents points de la zone de Pedernales.



À Pedernales et Barahona tout au long de la journée, les militaires arrêtaient et inspectaient les véhicules transportant des passagers ainsi que les taxi-motos transportant des clients. Ces opérations ont été dirigées par le Colonel du CESFRONT Pedro Leonardo Rosario, le Maire Máximo William et un Major de l'Armée en charge de la migration sur instructions du Ministre de la Défense, le Lieutenant-Général Rubén Paulino Sem.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-21503-haiti-flash-deportations-recommandations-du-consulat-d-haiti-aux-haitiens-en-rd.html

http://www.haitilibre.com/article-21499-haiti-flash-plus-de-140-000-haitiens-refoules-a-la-frontiere-dominicaine.html



SL/ iciHaïti