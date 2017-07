iciHaïti - Culture : 2 finalistes haïtiens à la 4ème Édition du «Prix Théâtre RFI, 2017»





Suite à l’appel à candidatures pour le « Prix Théâtre RFI » 2017, en mars et avril dernier, 13 textes inédits ont été présélectionnés pour leurs qualités littéraires, dramaturgiques et leur originalité.



Ces textes seront soumis au vote final du jury composé d’artistes et de professionnels, présidé cette année par l’écrivain Dany Laferrière. Pour cette 4e édition, le Comité de sélection a reçu 172 candidatures en provenance de 23 pays d’Afrique, de l’Océan indien, des Caraïbes (hors France d’outre-mer), du Proche et Moyen-Orient.



Deux textes haïtiens ont été sélectionnés : « Reconstruction(s) » de Noé Beaubrun et « Quai des ombres » de Faubert Bolivar.



Le « Prix Théâtre RFI » 2017 sera remis à Limoges (France) le dimanche 24 septembre, dans le cadre du Festival « Les Francophonies en Limousin ».



En savoir plus sur le « Prix Théâtre RFI » :

Le « Prix Théâtre RFI » a pour objectif de promouvoir la richesse des écritures dramatiques contemporaines francophones du Sud et de favoriser le développement de carrière de jeunes auteurs, écrivant en français. RFI et ses partenaires offrent au lauréat un soutien professionnel et une exposition médiatique à travers :



Une dotation financière attribuée par la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) ;



L'organisation d'une résidence en France, à la Maison des Auteurs de Limoges et au Théâtre de l’Aquarium avec le collectif « A mots découverts », financée par l'Institut français ;



Une résidence de travail au plateau suivi de lectures publiques au Centre Dramatique

National Normandie-Rouen qui rejoint cette année les partenaires du Prix ;



Une promotion du texte ;



Une mise en ondes sur les antennes de RFI.



IH/ iciHaïti