iciHaïti - FLASH : Livraison de passeports, horaire spécial

La Direction de l'Immigration et de l'Émigration (DIE) du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales informe le public en général et les requérants de passeports en particulier que le service de livraison des passeports au niveau de la DIE Centrale, situé au # 29, avenue John Brown (Lalue), sera ouvert exceptionnellement ce samedi 15 juillet 2017 de 9h00 a.m. à 2h00 p.m..



La DIE précise que cette mesure ne concerne que la livraison des passeports. Les demandes et autres cas ne seront pas reçus ce samedi. Aussi, uniquement les requérants dûment munis de leur reçu d'application avec les dates conformes seront habilités à rentrer dans le bâtiment.



