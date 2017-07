iciHaïti - Politique : Haïti n’a toujours pas ratifié la Convention contre la torture





La semaine écoulée à eu lieu à Port-au-Prince, une conférence débat autour de la ratification du protocole additionnel de la Convention contre la torture et autres traitements cruels inhumains et\ou dégradants (acronyme anglais CAT).



« La CAT a été déposé au Parlement haïtien il y a plusieurs années, malheureusement, le document n’a pas encore été ratifié [...] Nous avons suivi le protocole réglementaire de dépôt, c’est-à-dire remettre le document à la Commission qui a assure le suivi conjointement avec le ministère des affaires étrangères qui fait le dépôt au Parlement » a expliqué Urbens Wilbert Dieuveuil, le Directeur exécutif de l’Initiative Citoyenne des Droits de l’Homme (ICDH) ajoutant « Dans toutes les dernières Assemblées nationales, la ratification de la Convention a toujours été inclue dans l’agenda législatif, mais pour une raison ou une autre, la ratification tarde toujours à se matérialiser... »



Panélistes et participants sont d’avis que les conditions générales de détentions dans les Centres carcéraux haïtiens constituent en soi une violation des droits des prisonniers et sont unanimes à reconnaitre l’intérêt de la ratification du CAT. « Il y va de la vie et du bien-être de tout un chacun. Tout le monde peut un jour ou l’autre se retrouver en prison, ou encore avoir un proche en prison. Donc, personne n’est à l’abri des mauvais traitements affligés aux prisonniers » a rappelé dans son intervention, Romage Morlon, le Directeur général du Pénitencier National.



IH/ iciHaïti