iciHaïti - Baccalauréat : Le Ministère se décerne un «satisfecit»





Suite au épreuves du Baccalauréat qui ont pris fin cette semaine (10 au 13 juillet), le Ministère de l’Éducation nationale s’est décerné un « satisfecit » devant le bon déroulement général des examens du Baccalauréat, sans aucun incident majeur, malgré les menaces de perturbations, lancées par des organisations syndicales d’enseignants.



Pierre Josué Agénor Cadet, le Ministre de l'Éducation, reconnait toutefois quelques incidents marginaux : des candidats qui se sont présentés avec des fiches falsifiées, la présence d’élèves recalés du Bac, quelques fraudeurs et des surveillants incompétent (pourtant des professionnels de l’éducation et des responsables d’établissements scolaires) qui ont photocopié illégalement des textes d'épreuves avec leurs téléphones portables, pour les transmettre à d’autres candidats dans d’autres centres. D’autres ont acheminé des copies à des candidats qui n’étaient pas encore entrée dans leurs salles.



Les activités de correction vont démarrer sous peu. Les critères restent inchangés et les correcteurs seront des normaliens ou des universitaires qualifiés afin d’éviter des erreurs dans les copies des candidats.



TB/ iciHaïti