iciHaïti - Politique : Nouvelle journée de formation pour les employés du MHAVE





Après les deux journées de formations organisées il y a un peu plus d’une semaine http://www.icihaiti.com/article-21474-icihaiti-politique-formation-continue-pour-les-employes-du-mhave.html à la demande de Stéphanie Auguste, la Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger (MHAVE), une troisième journée de formation a été organisée, vendredi 14 juillet 2017, au profit des employés du Ministère.



Cette nouvelle séance de formation animée par des cadres de l'Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH) : Mme Marie Margarette Chéry, Assistant Directeur coordination de la Fonction publique et Madame Ann - Elise Louis Juste, Analyste juridique.



Cette formation vise à permettre aux employés du MHAVE de mieux s’imprégner de leurs rôles, de leurs importances dans la fonction publique et de leurs responsabilités, selon la Ministre Auguste.



HL/ HaïtiLibre