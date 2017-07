iciHaïti - France : L’aide internationale ne peut continuer à amortir des crises chroniques





Vendredi 14 juillet, dans le cadre de la célébration de la Fête nationale de la France, l’Ambassadrice de France accrédité en Haïti, Elisabeth Beton Delègue à délivré un discours dont nous vous invitions à partager l’essentiel de quelques extraits concernant Haïti.



Extrait du discours de l’Ambassadrice Delègue :



« [...] La France est convaincue que l’opportunité d’engager Haïti dans la voie du redressement est ouverte, avec le soutien de la communauté internationale au sein de laquelle, en sa qualité d’amie et partenaire, sans arrière-pensée d’aucune sorte, elle entend prendre toute sa place pour accompagner le changement sans lequel le pays ne sortira pas de la trappe du sous-développement ni ses habitants de la précarité.



[...] L’aide internationale, le constat est partagé, ne peut continuer à amortir des crises chroniques, ni se substituer aux responsabilités des acteurs nationaux : nous saluons à ce titre la relance de la coordination des partenaires sous l’égide du Premier Ministre, avec la tenue d’un nouveau comité d’efficacité de l’aide après 3 ans de sommeil.



[...] Depuis novembre 2016, sur décision du gouvernement, Haïti a rejoint la liste les 17 pays prioritaires de l’aide publique au développement http://www.haitilibre.com/article-19562-haiti-actualite-zapping-politique.html , club exclusivement africain jusqu’alors : ceci veut dire que notre aide sera épargnée des coupes budgétaires : l’AFD augmentera ainsi les volumes de ses interventions dans ses secteurs de concentration, l’agriculture, domaine historique où elle est présente depuis 30 ans, mais aussi l’éducation et la formation professionnelle [...] le développement urbain et la gouvernance.



[...] Notre coopération s’appuie également, sur un réseau culturel et d’enseignement avec le lycée Alexandre Dumas, l’Institut Français d’Haïti, qui dépend directement de notre ambassade et les 5 alliances en province, Associations locales quant à elles tournées vers la jeunesse haïtienne [...] nous avons distribué 20,000 livres dans ce réseau et celui des établissements scolaires partenaires http://www.haitilibre.com/article-20560-haiti-martinique-don-de-pres-de-20-000-livres.html . Nous allons continuer à doter en livres les bibliothèques et développer de la même manière un réseau de radios communautaires pour diffuser des émissions pédagogiques et récréatives bilingues en créole et français.



[...] Arts et culture sont une industrie, source de revenus pour les haïtiens, à laquelle la France contribue, qu’il s’agisse des ventes de livres de vos écrivains, ou des salles qui programment vos musiciens, tels le fameux groupe Tabou Combo qui joue presque plus en Guadeloupe et Martinique qu’en Haïti ! Le 8 avril dernier, la plus grande salle de spectacle de France, l’Accor Arena Paris Bercy, a rassemblé 15,000 personnes pour « La nuit du Kompa ».



[...] pour que des investissements étrangers participent au développement durable du pays, il importe de construire inlassablement de la confiance en améliorant le cadre juridique et la transparence des pratiques des affaires. Quant aux entreprises qui sont déjà présentes dans le pays, il importe que leur partenariat avec Haïti continue à s’inscrire dans une logique gagnant-gagnant [...] »



IH/ iciHaïti