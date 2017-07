iciHaïti - Politique : Création du Front Parlementaire contre la Faim





L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), salue l'adoption par la Chambre des Députés de la Résolution portant création officielle du Front Parlementaire contre la Faim en Haïti (FPFH). Cette adoption fait d'Haïti le 18e pays de la région de l'Amérique Latine et des Caraïbes et le premier pays francophone dans le monde, à disposer de cette structure associative de Parlementaires engagés dans la lutte pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle.



« Le Front Parlementaire Contre la Faim en Haïti (FPFH), que nous venons de créer avec l'appui la FAO, servira de plateforme plus inclusive et plus intégrée pour discuter et réfléchir sur les questions essentielles relatives à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et au droit à l'alimentation dans le pays, dans la perspective d'allouer des ressources adéquates Politique : à la formulation et la mise en œuvre des Politiques publiques et de Programmes relatifs à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de faciliter l'accès de la population à une alimentation saine et adéquate, et d'éradiquer la faim et la malnutrition dans le pays », a déclaré le Député Yves Dupras, Rapporteur de la Commission Permanente « Agriculture et Sécurité Alimentaire »



Le Dr. Nathanael Hishamunda, Représentant de la FAO en Haïti, a souligné que le rôle du pouvoir législatif dans la lutte contre la faim est crucial, étant donné sa capacité dans la formulation et l'adoption des lois ainsi que dans l'allocation des ressources publiques nécessaires à la mise en œuvre de politiques, stratégies et programmes agricoles et de sécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti. Tout en confirmant l'engagement de l'Organisation Onusienne d'appuyer le FPFH, il dit espérer que ce Front pourra établir des échanges avec d'autres Fronts de la Région, dont celui de la République Dominicaine, dans le but de renforcer ses capacités et de se structurer rapidement.



IH/ S/ iciHaïti