iciHaïti - RD : 3 haïtiens meurent noyés en fuyant une patrouille de police

Samedi, quatre haïtiens sans papiers sont décédé après avoir sauté dans un canal d'irrigation à Santa Cruz (Montecristi) en tentant d'échapper à une patrouille de police qui poursuivait le moto-taxi qui les transportaient. Un haïtien témoin du drame dit avoir vu de loin vers 4h00 de l’après-midi, ses compatriotes descendre de la moto et sauter dans le canal.



Dimanche, 3 corps ont été retrouvés et les autorités poursuivent les recherches présumant qu'il existe un autre haïtien noyé, dont le corps n'a pas encore été trouvé. Le médecin légiste à confirmé la mort par noyade.



Le chauffeur de la moto a pris la fuite, mais Johanna Bejarán, le procureur de Montecristi a dit lundi, qu'il avait été identifié et localisé, annonçant son arrestation imminente.



Les victimes vivaient dans la communauté de Ounaminthe, en Haïti et ont été transportés sur une moto par un trafiquant de migrant.



